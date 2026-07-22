Режим ЧС введен в двух округах Краснодара после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Прикубанском и Карасунском округах Краснодара после ночной атаки БПЛА, в результате которой были повреждены жилые дома. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.

В Прикубанском округе повреждено остекление в пяти многоквартирных домах. В Карасунском округе в одном из многоэтажных домов пострадали кровля и окна квартир, еще 10 частных домов получили повреждения в одном из садовых товариществ.

Для координации работ по устранению последствий атаки организован специальный штаб. Жителям домов, чье жилье оказалось повреждено, при необходимости предложат размещение в пунктах временного размещения (ПВР). Также им окажут помощь в восстановлении утраченных или поврежденных документов.

В ночь на 22 июля Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. В Краснодаре обломки БПЛА спровоцировали пожар на складе, а в Армавире загорелось промышленное предприятие. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, что из-за участившихся попыток дестабилизировать обстановку путем атак на гражданские объекты требования к антитеррористической безопасности будут ужесточены. Глава региона призвал владельцев бизнеса принять дополнительные меры по защите своих территорий.