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20 июня, 11:56 (обновлено 20.06.2026 21:39)

Происшествия

Гражданину Грузии предъявлено обвинение в убийстве в Польше художника Скрепецкого

Фото: 123RF.com/djedzura

В Польше гражданину Грузии предъявлено обвинение в убийстве российского художника Семена Скрепецкого (настоящее имя – Роберт Кузовков. – Прим. ред.). Об этом сообщила пресс-служба Национальной прокуратуры страны.

В ведомстве уточнили, что Эльнур А. проходит по статье 148 Уголовного кодекса республики ("Умышленное убийство"). Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок от 10 лет до пожизненного заключения.

К настоящему моменту обвиняемый был допрошен в качестве подозреваемого. Во время мероприятия он отказался признать свою вину и давать объяснения.

В пресс-службе добавили, что прокурор обратился в суд района Люблин-Запад с просьбой о временном аресте фигуранта на три месяца. В результате Окружной суд Люблин-Запад отправил в СИЗО 36-летнего мужчину.

О гибели 44-летнего россиянина в результате уличной стрельбы в польском городе Бяла-Подляска стало известно 15 июня. Всего в него было произведено 5 выстрелов. Более подробной информации о причинах инцидента в полиции предоставить не смогли.

Спустя время погибшего удалось опознать. Тогда же журналисты писали, что предполагаемый стрелок был задержан около консульства Белоруссии. Предварительно уточнялось, он является белорусским гражданином.

Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск официально подтвердил задержание подозреваемого. Вместе с тем политик сообщил, что преступник имеет грузинский паспорт.

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