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16 июня, 08:10

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Wpolityce: застреленным россиянином в Польше оказался художник Скрепецкий

Застреленным россиянином в Польше оказался художник Скрепецкий

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Doris Heimann

Гражданин России, погибший из-за стрельбы в Польше, опознан. Им оказался 44-летний художник Семен Скрепецкий, передает информационный портал wpolityce.pl.

По информации журналистов, предполагаемый стрелок был задержан около консульства Белоруссии в Бяла-Подляске. Предварительно, он является белорусским гражданином.

О том, что россиянин погиб в результате уличной стрельбы в Польше, стало известно 15 июня. В полиции не смогли предоставить информацию о причинах инцидента.

До этого стрельба произошла в медцентре, расположенном в городе Сан-Хосе в американском штате Калифорния. Два человека получили опасные для жизни ранения, их госпитализировали.

Мужчина открыл стрельбу рядом с Белым домом в Вашингтоне

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