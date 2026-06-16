Первые турникеты московского производства начали работать на станции метро "Деловой центр"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Турникеты московского производства установили на станции метро "Деловой центр". Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в мессенджере MAX.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Москвы Максим Ликсутов заявил, что на станции работают 8 таких турникетов. Всего их будет 17. Увеличение числа этих устройств поможет повысить пропускную способность станции до 40%, отметили в ведомстве.

Более чем для 7,4 тысячи пассажиров эти изменения будут очень важны. Они смогут в часы пик еще быстрее проходить на платформу через западный вестибюль.

Департамент транспорта обратил внимание, что новые устройства отличает компактность, универсальность и интуитивность.

"Пассажиры уже могут оценить работу инновационного оборудования на станции метро "Деловой центр". Мы проводим замену устройств без перекрытия прохода, чтобы москвичи могли продолжать пользоваться станцией в обычном режиме. Такой же метод будем применять и в дальнейшем", – добавил Ликсутов.

По его словам, до конца 2031 года в метрополитене, МЦД и МЦК по задаче Сергея Собянина должны быть поставлены свыше 4,5 тысячи турникетов нового поколения, они будут функционировать быстрее предыдущих моделей. Их улучшенная конструкция даст возможность установить в метро на 20% больше проходов.

Ранее Ликсутов сообщил о старте набора тестировщиков бесконтактной оплаты проезда в наземном транспорте столицы. Всего в группу войдут 150 человек. Они будут проверять автобусы и электробусы Мосгортранса на маршрутах 40, м53к и 78.