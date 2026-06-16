Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня, 10:24

Транспорт

Аэропорт Жуковский принимает и выпускает рейсы по согласованию

Фото: 123RF.com/llasis

Аэропорт Жуковский принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры связаны с действующими временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Дополнительную информацию можно получить с помощью онлайн-табло.

Аналогичные ограничения действуют в аэропортах Внуково и Домодедово. Это связано с атакой БПЛА на Москву, которая началась утром 16 июня. Всего в столичном регионе сбиты 60 беспилотников.

Читайте также


транспортгород

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

Как долго продержится сделка между США и Ираном?

Эксперты уверены: с критикой могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа

Читать
закрыть

Ужесточат ли требования к автомобилям старше 30 лет в России?

Эксперты уверены: будущие требования не должны быть избыточными

Нововведение незначительно повлияет на безопасность дорожного движения

Читать
закрыть

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика