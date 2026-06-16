Фото: 123RF.com/llasis

Аэропорт Жуковский принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры связаны с действующими временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Дополнительную информацию можно получить с помощью онлайн-табло.

Аналогичные ограничения действуют в аэропортах Внуково и Домодедово. Это связано с атакой БПЛА на Москву, которая началась утром 16 июня. Всего в столичном регионе сбиты 60 беспилотников.

