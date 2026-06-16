"Уральские авиалинии" изменили расписание рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы

Фото: depositphotos/leonidp​

Авиакомпания "Уральские авиалинии" скорректировала расписание полетов на 16 июня в связи с сохраняющимися ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

По имеющимся данным, по состоянию на 09:00 ряд рейсов был направлен на запасные аэродромы. В том числе, рейсы Омск – Домодедово и Минеральные Воды – Домодедово ушли в Екатеринбург. Рейс Екатеринбург – Домодедово вернулся в аэропорт вылета. Самолет, следовавший из Калининграда в Домодедово, был перенаправлен в Санкт-Петербург, рейс Иркутск – Домодедово – в Пермь, а рейс Ош – Жуковский – в Самару.

Кроме того, на более позднее время перенесены вылеты рейсов Екатеринбург– Домодедово U6262 и U6272.

Ранее утром 16 июня на Москву началась атака БПЛА, в связи с чем в столичных аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Позднее Шереметьево и Жуковский отменили временные меры и вернулись к штатной работе, однако Внуково и Домодедово по-прежнему не принимают и не отправляют рейсы.