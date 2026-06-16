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16 июня, 07:34

Происшествия

Силы ПВО сбили ночью 172 украинских беспилотника над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 172 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, вражеские дроны были сбиты в Московском регионе, Астраханской, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Воронежской, Волгоградской, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Тульской и Рязанской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Краснодарском крае пожар вспыхнул на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района из-за падения обломков беспилотника. В результате случившегося никто не пострадал. Кроме того, после атаки БПЛА временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.

Между тем в Белгородской области два человека пострадали в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в районе села Дорогощь. Мужчины получили осколочные ранения различных частей тела. Пострадавшим уже оказывают необходимую помощь.

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