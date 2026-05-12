Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 14:49

Происшествия
Главная / Новости /

LADBible: в Бразилии жених застрелил невесту в день свадьбы

В Бразилии жених застрелил невесту в день свадьбы

Фото: 123RF.com/jteivans

В Бразилии жених застрелил невесту в день свадьбы, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на LADBible.

По информации местных властей, после церемонии бракосочетания между молодоженами возник конфликт, в результате которого мужчина открыл стрельбу по своей супруге. Женщина погибла не сразу – злоумышленник, как утверждается, вернулся на место преступления и сделал еще несколько выстрелов.

Жертвой стала мать троих детей по имени Нажилла, а стрелявшим оказался сотрудник муниципальной охраны Даниэль Барбоза Мариньо. Как рассказали свидетели, во время свадьбы пара подралась, и родственники решили увести оттуда детей. Вскоре после этого мужчина застрелил жену.

После убийства он самостоятельно связался с полицией, после чего его арестовали. Мариньо предъявлено обвинение.

Ранее владелица похоронного бюро в мексиканском штате Сонора умерла от сердечного приступа, увидев тело мужа на работе. По данным журналистов, мужчина за рулем автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. Врачи не смогли его спасти. После этого тело доставили в бюро для подготовки к прощанию, где его и увидела супруга.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика