16 июня, 10:25Происшествия
В Оренбургской области задержали россиянина, работавшего на военную разведку Украины
Фото: depositphotos/Grigorenko
В Оренбургской области задержали гражданина России 2008 года рождения, который работал на военную разведку Украины. Об этом заявили в ЦОС ФСБ.
По информации ведомства, молодой человек установил контакт с представителем ГУР Минобороны Украины через мессенджер. В средствах связи задержанного нашли переписку с украинским куратором – она подтверждает его причастность к государственной измене.
По указу куратора россиянин собирал информацию об объектах критически важной инфраструктуры. Эти сведения в результате были переданы украинской стороне, которая использовала их для того, чтобы наносить удары БПЛА.
Ранее в Севастополе был задержан 63‑летний мужчина. По данным следствия, он выполнял задания сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) и передавал в Киев сведения о военнослужащих Минобороны России.
Помимо этого, подозреваемый планировал организовать наблюдение за автомобилями членов семей военных. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.