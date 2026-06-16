В Оренбургской области задержали россиянина, работавшего на военную разведку Украины

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В Оренбургской области задержали гражданина России 2008 года рождения, который работал на военную разведку Украины. Об этом заявили в ЦОС ФСБ.

По информации ведомства, молодой человек установил контакт с представителем ГУР Минобороны Украины через мессенджер. В средствах связи задержанного нашли переписку с украинским куратором – она подтверждает его причастность к государственной измене.

По указу куратора россиянин собирал информацию об объектах критически важной инфраструктуры. Эти сведения в результате были переданы украинской стороне, которая использовала их для того, чтобы наносить удары БПЛА.

Ранее в Севастополе был задержан 63‑летний мужчина. По данным следствия, он выполнял задания сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) и передавал в Киев сведения о военнослужащих Минобороны России.

Помимо этого, подозреваемый планировал организовать наблюдение за автомобилями членов семей военных. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

