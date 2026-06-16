Медведев заявил, что решение в Гааге о правах на воды Черного моря имеет большое значение

Фото: kremlin.ru

Решение суда в Гааге по делу о правах на воды Черного моря рядом с Крымом, Керченского пролива и Азовского моря имеет большое значение для будущего. Об этом на своей странице в MAX заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"С точки зрения долгосрочных интересов России это, конечно, хорошо. По сути, международный суд впервые признал суверенитет нашей страны в новых границах", – отметил политик.

Но в текущей ситуации это решение безразлично, так как Украина не соблюдает международное право и ей безразличны международные суды. Киев понимает только язык силы, уверен Медведев.

Поэтому он призвал уничтожать флот Украины, обновляемый Европой, включая морские БПЛА. Кроме того, необходимо уничтожать торговые суда с военными грузами и исходить из того, что этим занимаются все украинские суда.

"Нужно и дальше громить их вооруженные силы вне зависимости от того, в чем бы они ни состояли и где бы они ни находились", – добавил политик.

В таком случае решение суда в Гааге обретет прочное материальное основание и восторжествует принцип "кто в своем праве, тот не нарушает ничьего права", заключил зампред Совбеза.

О победе РФ в международном арбитраже по правам прибрежного государства ранее сообщали в МИД России. Арбитраж отказал Киеву в возврате контроля над ресурсами в акваториях у Крыма и Приазовья, в признании Керченского пролива международным и в других требованиях. В частности, оказалось отклонено требование Украины о демонтаже Крымского моста.

