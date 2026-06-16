Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня, 10:19

Политика

Медведев заявил, что решение в Гааге о правах на воды Черного моря имеет большое значение

Фото: kremlin.ru

Решение суда в Гааге по делу о правах на воды Черного моря рядом с Крымом, Керченского пролива и Азовского моря имеет большое значение для будущего. Об этом на своей странице в MAX заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"С точки зрения долгосрочных интересов России это, конечно, хорошо. По сути, международный суд впервые признал суверенитет нашей страны в новых границах", – отметил политик.

Но в текущей ситуации это решение безразлично, так как Украина не соблюдает международное право и ей безразличны международные суды. Киев понимает только язык силы, уверен Медведев.

Поэтому он призвал уничтожать флот Украины, обновляемый Европой, включая морские БПЛА. Кроме того, необходимо уничтожать торговые суда с военными грузами и исходить из того, что этим занимаются все украинские суда.

"Нужно и дальше громить их вооруженные силы вне зависимости от того, в чем бы они ни состояли и где бы они ни находились", – добавил политик.

В таком случае решение суда в Гааге обретет прочное материальное основание и восторжествует принцип "кто в своем праве, тот не нарушает ничьего права", заключил зампред Совбеза.

О победе РФ в международном арбитраже по правам прибрежного государства ранее сообщали в МИД России. Арбитраж отказал Киеву в возврате контроля над ресурсами в акваториях у Крыма и Приазовья, в признании Керченского пролива международным и в других требованиях. В частности, оказалось отклонено требование Украины о демонтаже Крымского моста.

Читайте также


политика

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

Как долго продержится сделка между США и Ираном?

Эксперты уверены: с критикой могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа

Читать
закрыть

Ужесточат ли требования к автомобилям старше 30 лет в России?

Эксперты уверены: будущие требования не должны быть избыточными

Нововведение незначительно повлияет на безопасность дорожного движения

Читать
закрыть

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика