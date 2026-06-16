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16 июня, 06:14

Политика

Захарова прокомментировала победу РФ над Украиной в Гааге

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала победу России над Украиной в международном арбитражном суде в Гааге по правам прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

"Нам обещали "Гаагу" – мы ее получили", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

15 июня стало известно, что Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Арбитраж в составе пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Корея вынес единогласное решение.

Таким образом, многочисленные требования Украины, обвинившей РФ в нарушении Конвенции ООН по морскому праву, были отвергнуты. Арбитраж отказал Киеву в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях у Крыма и Приазовья, а также в компенсациях со стороны Москвы.

Также провалилась попытка объявить Керченский пролив международным, с правом прохода по нему судов любых государств, включая военные корабли. Впервые в истории был признан статус не только пролива, но и Азовского моря как внутренних вод России.

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