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16 июня, 10:06

Культура

Продажи книг о Майкле Джексоне в России выросли на 246% после выхода байопика

Фото: ТАСС/AP Photo/Cliff Schiappa

После выхода байопика "Майкл" о поп-короле Майкле Джексоне продажи книг о нем выросли на 246% в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательского проекта.

Фильм "Майкл" вышел в российский прокат 28 мая. После этого российские читатели начали скупать два издания о певце.

"Книга "Майкл Джексон. Биография в комиксах" (автор – Сека. – Прим. ред.) за первые 15 дней июня продавалась в 3,5 раза активнее, чем за весь май. Рост составил 246%", – заявили в издательском проекте.

В этом графическом романе больше 20 художников со всей планеты показывают путь американского певца от его участия в группе The Jackson 5 до огромной славы.

Вторая книга – "В студии с Майклом Джексоном" авторства Брюса Свидена. Ее продажи за первые 15 дней июня выросли в 2,7 раза. Свиден – звукорежиссер, который работал с Джексоном на альбомами Bad, Thriller и Off The Wall. В мемуарах он вспомнил, как создавались эти записи.

Проект также заметил, что эти издания стали чаще добавлять в корзины на маркетплейсах. Например, пользователи Wildberries за первую половину месяца в 7,7 раза стали чаще откладывать книгу "Майкл Джексон. Биография в комиксах", а на Ozon – в 3,4 раза. Что касается "В студии с Майклом Джексоном", то на Wildberries зафиксирован рост в 4 раза, на Ozon – в 2,8 раза.

Ранее сообщалось, что за 6 и 7 июня "Майкл" заработал в мире 23,1 миллиона долларов, общая сумма сборов достигла 897,9 миллиона долларов. Таким образом, байопик обогнал по кассе "Сумерки" и "Голодные игры".

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