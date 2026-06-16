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16 июня, 09:09

Происшествия

В Ялте после тушения пожара в доме обнаружены тела трех человек

Фото: MAX/"Прокуратура Республики Крым"

После ликвидации пожара в многоквартирном доме в Ялте обнаружены тела трех человек. Об этом сообщила прокуратура Крыма.

"Личности устанавливаются", – говорится в сообщении.

В ГУ МЧС Крыма сообщали, что в ночь на 16 июня в Ялте на улице Сосновой загорелся двухэтажный многоквартирный жилой дом. Площадь пожара составила 570 квадратных метров, также в результате произошло частичное обрушение кровли. Открытое горение было ликвидировано к 03:30 по московскому времени.

Ранее в Самаре произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице 22-го Партсъезда. Вечером 14 июня в квартире на первом этаже взорвался бытовой газ, после чего началось возгорание, которое охватило 300 квадратных метров, включая торговые помещения и жилые квартиры на верхних этажах.

В результате один человек погиб, 12 пострадали, двое из них госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение. Пожарные локализовали огонь и ликвидировали открытое горение.

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