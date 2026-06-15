Политолог Макаркин: на Трампа обрушилась критика в США из-за сделки с Ираном

США и Иран договорились об урегулировании военного конфликта: официальное соглашение должно быть подписано в Женеве 19 июня. Означает ли это завершение боевых действий на долгие годы или сделка в скором времени будет перечеркнута, разбиралась Москва 24.

"Пусть нефть течет"

Соединенные Штаты Америки и Иран пришли к договоренности об урегулировании военного противостояния. Сделку подтвердили в том числе премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, чья страна выступала посредником в переговорах, а также президент США Дональд Трамп.





Дональд Трамп президент США Поздравляю всех. Настоящим я разрешаю беспошлинное открытие Ормузского пролива и одновременно сообщаю о снятии американской блокады. Корабли мира, заводите моторы! Пусть нефть течет!

Американский лидер подчеркнул, что многие президенты до него пытались заключить мир с Ираном, однако "все они потерпели неудачу". Он выразил уверенность, что это соглашение принесет мир и безопасность всему региону. При этом Трамп отдельно отметил роль Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в урегулировании ближневосточного конфликта.



Операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля 2026 года. В ходе конфликта погибла часть высшего руководства Ирана, включая верховного лидера Али Хаменеи. В ответ на это Тегеран отдал приказ обстреливать американские базы и другую инфраструктуру страны на территории государств Ближнего Востока. Боевые действия вызвали резкий скачок цен на нефть в мире. Среди причин – закрытие Ормузского пролива, который был пропускным каналом примерно для одной пятой ее мирового экспорта.



Иранские СМИ опубликовали 14 пунктов мирного меморандума. Среди ключевых положений – постоянное и немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, вывод американских войск из районов, граничащих с Исламской Республикой, возобновление работы Ормузского пролива в 30-дневный срок с согласия Ирана, приостановка санкций на продажу нефти и предоставление Тегерану полного доступа к ранее заблокированным деньгам.

При этом позиции расходятся по нескольким вопросам: в частности, речь идет об обогащении Ираном ядерного топлива. Трамп в интервью The New York Times отметил, что Вашингтон хочет добиться приостановки процесса на 20 лет, но в целом может согласиться и на 15. Последнее вероятно при условии, что уран навсегда будет ограничен низкими уровнями, "которыми никогда не смогут воспользоваться военные".

Церемония подписания соглашения запланирована в Женеве 19 июня. По данным СМИ, США будет представлять вице-президент Джей Ди Вэнс, однако не исключен и приезда самого Трампа. Со стороны Ирана на подписании должны присутствовать спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи.

В то же время замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что вооруженные силы страны все равно "будут постоянно держать палец на спусковом крючке" из-за недоверия к Вашингтону.

Риск сорваться?

Фото: legion-media.com/ZUMA Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в специальном сообщении для прессы положительно отметил достигнутое соглашение, назвав его "критически важным шагом к мирному урегулированию конфликта". Кроме того, Великобритания, Германия, Италия и Франция в совместном заявлении выразили готовность отменить санкции в отношении Ирана ответ на проверяемые действия относительно его ядерной программы.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала безотлагательно открыть Ормузский пролив для "региональной стабильности и глобальной экономики". А глава Евросовета Антониу Кошта заявил о готовности ЕС участвовать в выработке всеобъемлющей стратегии для достижения прочного мира на Ближнем Востоке.

"Я с нетерпением жду окончания этой дорогостоящей войны и полного восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе" , – отметил глава Евросовета в соцсети X.

Также сделку поприветствовали власти Японии, Австралии и Новой Зеландии. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым заявил, что российская сторона надеется на положительный исход соглашения.





Сергей Лавров глава МИД РФ Разумеется, говорили и о положении дел вокруг Ирана, в том числе в проекции на региональную международную безопасность. Рассчитываем, что обнадеживающие заявления <...> материализуются.

Однако директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с ТАСС охарактеризовал достигнутый мир между Вашингтоном и Тегераном как хрупкий.

"Тем не менее проведенная двумя сторонами вместе с посредниками большая работа по подготовке проекта такого предварительного меморандума дает основания, если будет он все-таки подписан, что работа по восстановлению мира на Ближнем Востоке будет продолжена, за меморандумом предварительным будет проведена основательная работа по подготовке уже такого мирного соглашения", – сказал он.

По мнению первого вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, ситуация с договором между США и Ираном может осложняться несколькими факторами. В разговоре с Москвой 24 он отметил, что локальные и глобальные конфликты возникают не в первый раз, ни одно из предыдущих соглашений не смогло стать источником для постоянного и крепкого мира.

В первую очередь эксперт отметил фактор Израиля, который участвовал в операциях против Ирана вместе с США. Для Иерусалима эта сделка очень невыгодна, так он как рассматривает ее как большую уступку.

"В то же время Иран рассматривает завершение боевых действий с Израилем как часть сделки. Здесь возникает вопрос: кто действительно командует на этом фронте и какова будет его роль? Израильский фактор играет большую роль, поэтому представить себе, что наступит какая-то идиллия, крайне сложно", – пояснил Макаркин.

Вторым камнем преткновения политолог обозначил иранскую ядерную программу, где окончательные компромиссы пока не достигнуты.

"Трамп подчеркнуто оптимистичен, но что будет в реальности, пока не ясно. Он хочет добиться чего-то отличного от той сделки, которую экс-президент Барак Обама подписал много лет назад (речь о Совместном всеобъемлющем плане действий (JCPOA), который Трамп отменил во время своего первого срока. – Прим. ред.). Вопрос в том, что Иран вряд ли пойдет на большие уступки, так что проблема остается", – уточнил политолог.

Кроме того, недовольные сделкой есть и в обеих конфликтующих странах. К примеру, в Иране существует более радикальная часть элиты, которая организовывала демонстрации, где звучали угрозы не только в адрес Соединенных Штатов, но и участников переговоров со стороны Тегерана.





Алексей Макаркин первый вице-президент Центра политических технологий Это серьезный момент. Особую роль здесь играет руководство Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Одно дело, если это отдельные политики, а другое дело – если такова позиция КСИР. Во время всех переговоров их мнение было крайне скептическим. Возникает вопрос: как поведут себя эти люди?

При этом с американской стороны сделку уже критикует оппозиция Дональда Трампа из среды демократов. Эксперт напомнил, что они подвергают сомнению все, что делает президент-республиканец: в данном случае они считают сделку невыгодной, не понимая, зачем было начинать военные действия, чтобы в конце концов не получить значимых преференций.

Но, кроме демократов, есть и скептически настроенная часть республиканцев, недовольных тем, что Иран "не дожали и что он слишком много получил". Таким образом, с критикой сделки могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа, резюмировал Макаркин.

