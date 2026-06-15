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15 июня, 12:21

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Политолог Макаркин: конфликт США и Ирана может возобновиться из-за трех факторов

Политолог назвал три фактора, которые могут сорвать договоренности США и Ирана

Фото: 123RF.com/alekstaurus

Несмотря на то, что соглашение между США и Ираном может быть действительно оформлено в Швейцарии 19 июня, его устойчивость остается под вопросом. Об этом Москве 24 рассказал первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин, выделив три ключевых риска, способных повлиять на будущее сделки.

Во-первых, это фактор Израиля. По оценке эксперта, Тель-Авив рассматривает возможную сделку как крайне невыгодную и воспринимает происходящее как уступки со стороны Вашингтона и Тегерана. При этом Израиль сохраняет собственную стратегию в отношении Ирана и не считает себя связанным внешними договоренностями.

"Израильский фактор играет большую роль, поэтому представить себе, что наступит какая-то идиллия, крайне сложно", – заявил политолог.

Во-вторых, остается нерешенным ключевой вопрос по иранской ядерной программе. Несмотря на заявления об оптимизме со стороны США, ее параметры в рамках возможного компромисса остаются неурегулированными.

Вашингтон стремится к новой версии соглашения, отличной от JCPOA времен американского экс-лидера Барака Обамы (речь о Совместном всеобъемлющем плане действий (JCPOA), который президент США Дональд Трамп отменил во время своего первого срока. – Прим. ред.), однако готовность Тегерана к уступкам остается под вопросом.

В-третьих, значимым риском выступают внутренние политические расколы в обеих странах. В Иране часть элит, включая структуры, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), относится к переговорам скептически. Параллельно в США сделка подвергается критике как со стороны демократов, так и части республиканцев, считающих условия недостаточно жесткими.

"То есть с критикой сделки могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа. Это тоже большая проблема. То, что сделка критикуется и там и там, может привести к ее неустойчивости", – подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что США и Иран достигли мирного соглашения и объявили о немедленном и постоянном прекращении огня на всех направлениях, включая Ливан. Официальная церемония подписания состоится 19 июня в Швейцарии, а Трамп объявил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады.

При этом Тегеран заявил, что продолжает относиться с недоверием к Вашингтону и будет следить за действиями американской стороны, а также за исполнением всех обязательств по сделке. Трамп же добавил, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху полностью устраивают условия соглашения, поскольку Иран не сможет иметь ядерное оружие ни при каких обстоятельствах.

Трамп заявил о заключении сделки с Ираном и снятии американской морской блокады

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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