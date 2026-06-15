Россиянин погиб во время уличной стрельбы в Польше

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Гражданин России погиб в результате уличной стрельбы в Польше, сообщил РИА Новости представитель Люблинского воеводства.

"По предварительной информации, погибшим в результате стрельбы является россиянин 44 лет", – указал он.

В настоящее время ведутся поиски стрелявшего. Представитель полиции указал, что пока не может предоставить сведения о причинах случившегося.

Ранее в Красноярском крае мужчина расстрелял компанию из-за громкой музыки. Во время конфликта он несколько раз выстрелил из охотничьего ружья, после чего компания попыталась скрыться на машине, но злоумышленник продолжил стрельбу.

В результате случившегося один из мужчин получил ранение в грудь и погиб на месте. Других пострадавших – женщину и двоих мужчин – госпитализировали с огнестрельными ранениями различных частей тела.