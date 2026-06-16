На юго-востоке Москвы перекрыли движение транспорта на ряде улиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Временные ограничения движения введены на нескольких съездах в районе МКАД на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Движение закрыто на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Капотню, а также на улицу Верхние Поля. Кроме того, перекрыт съезд с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля.

Ограничения также затронули съезд с улицы Верхние Поля на Чагинскую улицу и съезд с улицы Марьинский Парк на улицу Верхние Поля.

Ранее в мэрии Москвы сообщили, что с 20 по 21 июня в центре столицы перекроют несколько набережных и улиц из-за проведения ночного забега.

Ограничения будут действовать поэтапно с вечера 20 июня до двух часов ночи 21 июня, затронув Тестовскую, Пресненскую, Краснопресненскую, Шелепихинскую и другие набережные, а также Бородинский мост, улицы 1905 года, Косыгина, Воробьевское шоссе и Университетскую площадь.