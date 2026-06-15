Новая парковка появилась рядом с аркой Южного входа на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Новая открытая парковка на 35 машино-мест, включая 3 для водителей с инвалидностью, появилась недалеко от арки Южного входа на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

В комплексе отметили, что лучше всего подъезжать к новой парковке со стороны 5-го Останкинского переулка. Пространство будет особенно удобно для посетителей парка аттракционов "Орион", которые приехали на личном автомобиле.

Возле парковки расположены камеры хранения вещей и бюро находок. Также там обустроили комнату матери и ребенка для горожан с детьми.

Кроме того, от парковочного пространства можно быстро дойти до Центральной аллеи и площади Дружбы народов, где летом проводят разные мероприятия, а зимой обустраивают большой каток.

Ранее стало известно, что на ВДНХ построят спортивный кластер с самым большим в столице всесезонным падел-центром. На площади 8 тысяч квадратных метров обустроят 30 кортов. Также там разместят фитнес-клуб, где можно будет проводить тренировки сразу по нескольким видам спорта.

