Агент украинских спецслужб задержан под Ярославлем за подготовку теракта

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Силовики задержали в Ярославской области мужчину, который готовил теракт на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.

По данным ведомства, гражданин выполнял задание спецслужб Украины. Он задержан с поличным при попытке закладки самодельного взрывного устройства.

Ранее в Крыму задержали жителя Севастополя по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Злоумышленник передавал украинской стороне информацию о российских военных и планировал установить наблюдение за автомобилями членов их семей.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Суд заключил подозреваемого под стражу.