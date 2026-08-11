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11 августа, 12:10

Город

Общественно-деловой квартал по программе КРТ появится в Печатниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В районе Печатники на юго-востоке Москвы в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) реорганизуют участок площадью 3,26 гектара. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

Участок находится в границах 1-го Южнопортового, 2-го Южнопортового проездов и улицы Трофимова, в шаговой доступности от станции метро "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии.

Проектом КРТ предусмотрено возведение 53,4 тысячи квадратных метров общественно-деловых объектов. Здесь смогут разместиться офисы, магазины, рестораны, кафе, спортивные и другие востребованные в районе точки. Благодаря этому Москва получит свыше 1,5 тысячи рабочих мест.

"Инвестиции в развитие площадки оцениваются в 18,62 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта может составить 680,17 миллиона рублей", – отметил Ефимов.

Помимо общественно-деловых объектов, там оборудуют новые остановки городского общественного транспорта с навесами, защищающими от солнца и осадков, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Реализация проекта займет 6 лет.

Ранее Ефимов рассказывал, что в столице в рамках программы КРТ возведут 17 гостиниц разного формата и вместимости. Это будут как небольшие здания, так и крупные гостиничные комплексы.

Часть отелей появятся в составе многофункциональных центров, в том числе торгово-развлекательного формата. Общая площадь объектов составит от 6 до 35 тысяч квадратных метров, номерной фонд – от 100 до 480 номеров.

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