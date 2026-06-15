Эксперт Шапарин выступил против избыточных требований к машинам старше 30 лет в РФ

Требования к технической безопасности автомобилей старше 30 лет уточнят к 2030 году, сказано в документах правительства РФ. Как новые правила повлияют на водителей – в материале Москвы 24.

Выработать стандарты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В России планируют уточнить требования к технической безопасности автомобилей возрастом 30 лет и более. В документах правительства указано, что подготовка приказа поручена Росстандарту, а вся работа должна быть выполнена к 2030 году. При этом в разработке примут участие Минпромторг, Минтранс, МВД и Центральный научно‑исследовательский автомобильный и автомоторный институт.

Параллельно с этим власти актуализируют требования к различным бортовым системам транспортных средств и системам мониторинга, круиз‑контроля, помощи водителю, защиты, автоматизации и очистки. Кроме того, предстоит определить критерии применения алкозамков, систем обнаружения признаков сна и отвлечения внимания водителя, систем дистанционного контроля за скоростью, манерой вождения и соблюдением режима труда и отдыха. Вся эта работа запланирована на 2026–2030 годы, отмечается в документе.

Еще одно важное направление работы – создание единого статистического учета всех транспортных средств, выезжающих на дороги. План мероприятий по его внедрению правительство РФ утвердило в мае 2026 года. МВД, Минсельхоз и Минтранс должны проработать вопрос организации такого учета и представить свои предложения в 2027 году, с возможностью последующей регулярной отчетности "при необходимости". Внедрение системы позволит властям точнее оценивать интенсивность потоков, что будет учтено при определении пропускной способности магистралей, сказано в документе кабмина.

Кроме того, до 2030–2031 годов Банк России совместно с МВД, Минпромторгом и страховым сообществом доработает систему индивидуализации тарифов ОСАГО. В частности, их планируется привязать к ключевым характеристикам транспортного средства, среди которых наличие систем безопасности, сроки пользования и оценка согласно национальному рейтингу RuNCAP. Основой для расчетов станут статистические данные о ДТП и их последствиях.

"Нельзя ставить обязательное требование"

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин отметил в разговоре с Москвой 24, что в России существует техрегламент о безопасности колесных транспортных средств, однако он не охватывает машины старше 30 лет. Таким образом, регулирование на них фактически не распространяется.

"По идее должен был быть принят отдельный техрегламент, но соответствующего документа нет, и наблюдается правовой вакуум, который правительство хочет заполнить", – сказал специалист.

По его мнению, будущие требования не должны быть избыточными, чтобы не навредить владельцам таких машин. Среди прочего, к старым автомобилям нельзя предъявлять такие же нормативы, как к новым.





Антон Шапарин вице-президент НАС К примеру, на подержанные машины зачастую невозможно найти оригинальные запчасти (они более не выпускаются). Ни в коем случае нельзя ставить обязательное требование, которое невозможно выполнить: важно учесть реалии владельцев этих транспортных средств.

В то же время Шапарин убежден, что нововведение незначительно повлияет на безопасность дорожного движения. Это связано с тем, что, согласно официальным отчетам, плохое техническое состояние оказывает лишь ограниченное воздействие на уровень аварийности.

"В частности, на Дальнем Востоке средний возраст автомобилей превышает 20 лет, там много машин старше 30–40 лет. В целом по стране средний возраст транспортных средств сейчас почти 15 лет, и в этой группе находятся миллионы машин. Опасности они не представляют, если содержатся при должных условиях", – пояснил автоэксперт.

Также Шапарин обозначил необходимость переходного периода как минимум в несколько лет: по его словам, надо заранее предупредить владельцев, что к ним возникнут дополнительные регуляторные требования.

В то же время без обновления процедуры техосмотра возникнут проблемы с контролем их исполнения, убежден эксперт. Это связано с тем, что ТО обязательно для коммерческого транспорта, тогда как для личных автомобилей носит добровольный характер.

"Государство должно иметь возможность проконтролировать нововведения. Инспектор на дороге, скорее всего, не сможет в полной мере отличить классический автомобиль в хорошем состоянии от плохого", – резюмировал Шапарин.

В свою очередь, независимый автоэксперт Дмитрий Попов подчеркнул, что машина старше 30 лет считается ретро-автомобилем и не попадает в категорию требований по обычной безопасности с точки зрения техрегламента Таможенного союза.

"Например, в "Волге" 21-й модели никогда не было ремней безопасности, и, согласно правилам, их можно не ставить", – отметил специалист в беседе с Москвой 24.





Дмитрий Попов независимый автоэксперт Техрегламент и требования ГОСТа вряд ли будут уточняться в контексте добавления элементов пассивной или активной безопасности к ретро-конструкции. Скорее всего, появятся нюансы по возможности внесения изменений, направленные не на установку более современных систем, а на удержание машины в ретро-параметрах (без установки ксеноновых фар и прочего). Вряд ли это как-то скажется на владельцах подержанных авто или изменит ситуацию на дорогах.

По словам Попова, некоторые владельцы в последнее время начали вносить в конструкцию ретро-автомобилей изменения, связанные с установкой "нетипичных внешних световых приборов".

"Например, была обычная нитевая лампа, а ставят ксеноновую или светодиодную. Для ретро-автомобиля, скорее всего, будут требовать сохранять штатную оптику или похожую на нее, чтобы отбить соблазн обновления конструкции в угоду "понтам", – отметил эксперт.

Что касается других обозначенных в документе требований, Попов обратил внимание, что в настоящее время применение большинства ГОСТов в России носит добровольный характер. При этом китайские производители уже оснащают ряд автомобилей в том числе системами распознавания утомления водителя.

Однако это не свидетельствует о скором массовом внедрении подобных технологий: перечень обязательных к применению стандартов пока остается ограниченным, заключил специалист.

