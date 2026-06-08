Эксперт Маремпольская поддержала тренд на автоинструкторов-психологов в РФ

Спрос на автоинструкторов, которые умеют работать с тревожными учениками, за год вырос почти вдвое, утверждают СМИ. Как это сказывается на обучении и что помогает бороться с тревогой в потоке машин – в материале Москвы 24.

Страх перепутать педали

Спрос на инструкторов по вождению для тревожных кандидатов за год вырос почти вдвое, сообщил телеграм-канал "SHOT Проверка". Психолог-автоинструктор Нина Помогаева рассказала журналистам, что на сегодняшний день около 80% обращений связано со страхом вождения. По ее словам, чаще всего за помощью приходят люди 30–50 лет после ДТП, неудачного обучения с близкими или из-за многолетнего страха перед движением в потоке.

Эксперты отметили, что наибольшую тревогу у учеников вызывают парковка, задний ход, узкие дворы, риск перепутать педали и паника в плотном трафике. При этом, если страх связан с аварией или психологической травмой, требуется отдельная работа со специалистом.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября 2026 года вступит в силу более жесткий профессиональный стандарт для мастеров производственного обучения вождению. Документ, который утвердил Минтруд, обяжет инструкторов иметь педагогическое образование и пройти курсы переподготовки.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева пояснила журналистам, что новый стандарт впервые вводит обязательное требование о дополнительном профессиональном образовании, что, по ее словам, должно повысить качество обучения начинающих водителей. Проверка соответствия будет проводиться ГИБДД, Рособрнадзором и другими надзорными органами.

В то же время Шутылева обратила внимание, что привести действующий преподавательский состав к новым нормам к 1 сентября будет сложно.

Необучаемых не существует?

"Тревожность" – не прямой медицинский диагноз и не входит в перечень запрещающих управлять транспортным средством. Об этом Москве 24 рассказал автоэксперт Владимир Бахарев.

"Это описывается как свойство личности. Работа с тревожными людьми – это уровень выше, чем среднестатистический профессионал-инструктор. Для взаимодействия с ними нужно создать комфортную атмосферу в опасной среде", – сказал он.





Владимир Бахарев автоэксперт Находясь за рулем, нельзя быть в полной безопасности – уровень тревожности всегда будет высок. От того, насколько инструктор сумеет обеспечить защищенность ученика, зависит его состояние и возможность обучаться. Это не столько вопрос психологии, сколько качества эксперта, работающего с кандидатом в водители.

По словам эксперта, эта концепция уже много лет реализуется не в автошколе, а в рамках переподготовки. Это тренинговые центры, где специалистов готовят не только как профессионалов вождения, но и как ораторов и отчасти психологов.

"Существуют аттестаты наставника, которые работают с водителями и кандидатами в водители. Их основной профиль – наиболее сложная аудитория: люди, попавшие в ДТП, которые не могут отказаться от управления автомобилем, но не способны самостоятельно преодолеть ментальный барьер. Это сложнее, чем вопрос обучения", – добавил специалист.

Однако, по его словам, хороший психолог – не обязательно прекрасный инструктор, и наоборот. Совместить эти две профессии могут только люди, прошедшие большой объем проработанного материала до того, как взялись за работу с тревожным человеком, отметил Бахарев.

В то же время он убежден, что необучаемых кандидатов не бывает и все зависит от качества педагога.

"Есть люди, которые осваивают техники и тактики управления быстро: это как правило молодые, ментально устойчивые. А есть те, кто тяжелее – и это наиболее интересные для профессионала люди, потому что с ними надо искать подходы, вырабатывать новые "фишечки". Например, придумывать алгоритмы в виде стихов, которые человек может заучивать в процессе вождения. Подходов очень много", – сказал специалист.

Клинический психолог, нейропсихолог Татьяна Маремпольская подчеркнула в беседе с Москвой 24, что ментальное состояние является основополагающей составляющей любого обучения.

"Оно влияет на уровень безаварийной езды, соблюдение ПДД и культуру вождения. Независимо от гендера, возраста и прочих факторов, бывает безобразное поведение на дороге ("шашечники", нарушители). Психическое состояние отражает уровень психологического, и наоборот", – подчеркнула специалист.

Тренд на автоинструкторов, которые помогают бороться с тревогой, она оценила положительно.

"Адекватный специалист, видя, как человек проходит обучение, может найти правильные слова, поддержать, расположить так, что он не будет бояться (при условии, что правильно все понимает и у него получается). На практике неадекватный инструктор повысит голос и оскорбит, а психолог найдет правильные слова и не погрузит учащегося в стресс. Он и так в тревоге, а здесь спокойствие – залог жизнедеятельности. Я считаю, что эта новинка будет пользоваться спросом", – добавила она.





Татьяна Маремпольская клинический психолог, нейропсихолог В психике эмоция спаяна с мышлением, чем выше негативный фон, тем больше отключаются мозговые функции: память, внимание, мышление, восприятие, речь. Человек ничего не помнит и не понимает, ведет себя нетипично, не только на экзамене, в любых стрессовых ситуациях. А плюс вождение – надо сдать, иначе не получишь права.

Специалист также рассказала о психологических инструментах саморегуляции, которые помогут бороться со страхом и тревогой.

"Первый пункт – дыхание, которое бывает трех видов: безостановочное (глубокий вдох-выдох подряд до 50 раз), вдох с задержкой и счетом до пяти и длинный выдох и попеременное дыхание с затыканием крыльев носа указательными пальцами по очереди – левой и правой", – отметила она.

Кроме того, стрессовое состояние корректируется физической нагрузкой: в момент тревоги можно поприседать, подпрыгнуть, отжаться от пола или стены, пробежаться по улице или лестнице. Уровень адреналина, кортизола и других веществ сожгут это состояние, подчеркнула психолог.

"Нужно обильно пить, поскольку при тревоге пересыхает во рту. Также можно погулять, подышать, посмотреть на что-то, прекратить думать о том, что тревожит. То, что мы думаем, то и чувствуем: мысли-образы напрямую связаны с эмоциями. Стоит подумать о чем-то хорошем, вспомнить, погрузиться туда, переключиться на что-то", – пояснила эксперт.

Если человек волнуется, он может сказать себе: "Я сдам, потому что я знаю. Я сейчас успокоюсь и все сделаю на очень хорошую отметку". Цель – успокоить себя, чтобы мышление "раскупорилось", заключила Маремпольская.

