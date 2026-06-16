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16 июня, 09:27

Наука

Москвичи смогут увидеть редкое сближение Венеры, Юпитера и Луны 17 июня

Фото: Getty Images/Gary Hershorn

Вечером 17 июня жители столицы смогут наблюдать на небе сразу три ярких небесных объекта – тонкий серп Луны, Венеру и Юпитер, которые окажутся рядом друг с другом.

Как рассказала старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко, все три объекта будут видны после захода Солнца в западной части неба.

По ее словам, в астрономии такое явление называют соединением – это ситуация, когда два или несколько небесных тел визуально располагаются близко друг к другу на небесной сфере с точки зрения наблюдателя на Земле. При этом в реальном пространстве расстояние между ними остается огромным.

Для наблюдения не потребуется специальное оборудование. При ясной погоде Венеру, Юпитер и лунный серп можно будет увидеть невооруженным глазом.

Тем временем жители России смогут увидеть метеорный поток Персеиды и парад из шести планет в ночь с 12 на 13 августа. В 2026 году условия для наблюдений будут отличными: пик приходится на период новолуния, поэтому небо будет полностью темным. Россиянам также порекомендовали выбирать для наблюдений время, когда радиант находится высоко в небе.

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