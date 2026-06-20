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Орден "Белого орла", которого власти Польши лишили украинского президента Владимира Зеленского, стоит отправить в Канаду. Такое предложение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По мнению дипломата, адресатом этой награды и других, отобранных у киевского режима, должны стать украинский националист Ярослав Гунько и иные нацистские коллаборационисты.

"Те с удовольствием будут после Зеленского донашивать", – написала она в своем телеграм-канале.

Вместе с тем Захарова задалась вопросом, лишали ли деятеля нацистской Германии Германа Геринга этой принципиальной награды или он отказался от нее по собственной воле.

Со своим предложением на фоне скандала с Зеленским обратился и баллотирующийся в президенты Франции лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Он призвал прекратить военную и финансовую помощь Украине.

"Конечно, стоило лишить (украинского главу – прим. ред.) этой награды. Но прежде всего необходимо как можно скорее перестать давать этой стране какие-либо деньги и оружие!" – написал политик на своей странице в соцсети X.

Президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена "Белого Орла" 19 июня.

Поводом стало участие главы киевского режима в перезахоронении останков одного из лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН, экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) Андрея Мельника. Кроме того, он присвоил наименование "имени героев УПА (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ)" одному из центров ВСУ.