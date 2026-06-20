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20 июня, 11:15

Общество

"Единая Россия" призвала проверить случаи ограничений при приеме в 10-е классы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Партия "Единая Россия" инициировала проверку случаев необоснованного ограничения доступа школьников к обучению в 10-х классах. Об этом заявила координатор партпроекта "Новая школа", замглавы фракции в Госдуме Алена Аршинова, слова которой приводятся на сайте "ЕР".

Речь идет о случаях, когда образовательные учреждения вводят собственные правила приема в старшие классы. В этом контексте Аршинова подчеркнула, что фракция считает важным гарантировать всем детям, желающим продолжить обучение в школе, равные условия и возможности для этого.

О том, что в России стало сложнее поступить в 10-й класс, ранее сообщали СМИ. Утверждалось, что школы начали отсеивать детей, которые учатся на тройки и не участвуют в олимпиадах. Также они стали якобы требовать, чтобы средний балл в аттестате был не ниже 4,5.

На ситуацию также обратили внимание в Минпросвещения РФ. Эксперт ведомства Роман Вепринцев пояснил, что отказ в зачислении в 10-й класс после успешной сдачи ОГЭ и получения аттестата нарушает право на среднее образование, гарантированное Конституцией. Более того, он уточнил, что такие действия школ являются превышением полномочий и нарушением закона.

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