Ушаков отметил любопытные нюансы в позиции Мадьяра по Украине

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков указал на "любопытные и интересные нюансы" в позиции венгерского премьер-министра Петера Мадьяра по поводу Украины. Его слова передает РИА Новости.

В частности, Ушаков заявил, что мнение Мадьяра отличается от позиции предшественника. Однако, по его словам, конкретных деталей между РФ и Венгрией пока не обсуждалось. Он добавил, что Москва следит за развитием ситуации.

Ушаков также указал, что у премьера Венгрии есть много нюансов, в том числе и во взаимоотношениях в рамках ЕС по Украине.

Ранее в Кремле позитивно отреагировали на первое внешнеполитическое предложение Мадьяра, который заявил, что страна не будет направлять Украине оружие и военную технику.

Россия готова выстраивать прагматичные отношения с новым правительством Венгрии, учитывая интересы друг друга, заявляла представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала хорошими перспективы для сотрудничества Москвы и Будапешта в различных областях.

