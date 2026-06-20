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20 июня, 13:39

Спорт

Сборная Турции после поражения от Парагвая вылетела с ЧМ-2026

Фото: ТАСС/AP/Eakin Howard

Парагвайская команда одержала победу над сборной Турции по футболу в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2026.

Встреча состоялась 20 июня в Сан-Франциско. Матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол на 2-й минуте забил парагвайский футболист Матиас Галарса.

После двух туров сборная Парагвая заработала 3 очка и заняла третье место в группе D. В последнем матче группового этапа команде предстоит сыграть с Австралией, которая находится на второй позиции с 3 очками.

Турецкая команда, которая не смогла заработать очки после двух проигрышей, расположилась на последнем месте в группе и уже не сможет попасть в плей-офф. В рамках третьего тура сборная Турции сыграет с американской командой, которая является лидером группы D с 6 очками.

Сборная США 19 июня одержала победу над Австралией в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2026 и обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Матч завершился со счетом 2:0.

Ранее сборная Канады одержала победу над командой Катара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Ванкувере и завершилась со счетом 6:0.

Голами отметились нападающие Кайл Ларин (16-я минута), Джонатан Дэвид (29, 45+3 и 90+2) и полузащитник Натан Салиба (64). Кроме того, полузащитник Катара Мохаммад аль-Маннаи забил мяч в свои ворота на 75-й минуте.

Благодаря этой победе сборная Канады возглавила турнирную таблицу группы B, набрав 4 очка. Команда разделяет первое место со сборной Швейцарии, у которой также 4 очка.

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