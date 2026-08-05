Собянин: столичная система биометрического контроля внедряется в 11 регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Систему биометрического контроля за въездом и перемещениями мигрантов "Амина" распространят еще на 11 регионов страны. Об этом сообщил лидер федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, передает ИС "Вести".

По его словам, Владимир Путин согласовал проведение эксперимента в области контроля за миграционными потоками в Москве. Система предполагает контроль над въездом в страну и перемещением внутри региона, а также поиск преступников, совершивших правонарушения.

"На границе сегодня с помощью Москвы вместе с коллегами из Федеральной службы безопасности и министерства внутренних дел создана система биометрического контроля: когда любой мигрант, проходя через границу, оставляет свою биометрию, отпечатки пальцев и цифровую фотографию, по которым его всегда дальше можно будет идентифицировать", – пояснил Собянин.

Он уточнил, что в систему внесены все сведения о правонарушителях, которым запрещено пересекать границу РФ или которые должны быть задержаны при попытке въезда. Собянин подчеркнул, что сейчас систему распространяют в том числе на крупные транспортные и авиационные узлы.

Ранее сообщалось, что каждого приезжающего в Россию трудового мигранта обяжут приобрести мобильный телефон для отслеживания его местоположения. Устройство будет содержать электронный профиль иностранца с функцией геолокации в реальном времени, что ограничит его переезды. Также через телефон мигранты будут получать уведомления об истечении срока действия документов или о необходимости куда-либо прибыть.