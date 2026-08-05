МВД показало кадры с последствиями пожара на АЗС в Ростове-на-Дону

Видео: МАХ/"ГУ МВД России по Ростовской области"

Видеозапись с последствиями пожара на АЗС в Ростове-на-Дону появилась в Сети. Ролик опубликовала пресс-служба главка МВД России региону в мессенджере MAX.

На кадрах видны сгоревшие автомобили, а также оборудование автозаправочной станции. По данным пресс-службы, на месте возгорания продолжают работать полиция и экстренные службы. Полицейскими выставлено оцепление, обеспечивается безопасность и свободный проезд спецтехники.

Согласно информации регионального главка МЧС, общая площадь пожара составила 250 квадратных метров, его уже ликвидировали. Огонь охватил 21 автомобиль и здание. К тушению привлекались 8 единиц техники, информация о пострадавших не поступала.

Пожар возник ночью 5 августа. Как рассказывал глава городской администрации Александр Скрябин, причиной ЧП стало несоблюдение требований пожарной безопасности. Для оказания оперативной помощи жителям, чье имущество и транспортные средства пострадали, на месте происшествия развернута мобильная приемная полиции.