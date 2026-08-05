Пожар на складе Wildberries под Владимиром полностью ликвидировали

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар в складском комплексе Wildberries в Собинском округе Владимирской области, который подвергся удару беспилотников, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства, передает ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе, полная ликвидация последствий пожара произошла 4 августа в 19:56.

ВСУ ударили по логистическому складу Wildberries во Владимирской области в ночь на 3 августа. В компании сообщили о временной корректировке логистических цепочек. Всего в результате ЧП пострадали четыре человека.

По факту атаки возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Обнаруженные фрагменты БПЛА и другие вещественные доказательства направят на судебные экспертизы.