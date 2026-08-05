Собянин: до конца года МЭШ планируется внедрить в 11 регионах России

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Московская электронная школа (МЭШ) до конца года будет внедрена в 11 регионах России. Об этом сообщил лидер федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, передает ИС "Вести".

"Мы подписали соглашение с министерством образования, Минцифры Российской Федерации и продвигаем этот проект в регионы. Я думаю, что уже до конца года он будет внедрен в 11 крупных регионах. Это практически четверть наших (российских. – Прим. ред.) школьников", – отметил он.

По его словам, соглашение было подписано по поручению Владимира Путина. Собянин уточнил, что подключение к системе дает школам бесплатный доступ к крупнейшей в стране электронной библиотеке.

"Это и помощь учителям в выстраивании уроков, это и электронный дневник, журнал и так далее", – добавил Собянин.

Он подчеркнул, что московские школьники и их родители уже привыкли к этой системе и теперь столица делится ею с другими регионами, что поможет повысить уровень знаний и конкурентоспособность ребят.

Ранее МЭШ пополнилась 13 новыми сервисами и функциями. В частности, был расширен функционал сервиса "Цифровой учитель". Теперь с его помощью можно изучать не только математику и английский язык, но и физику с информатикой.

Также выпускники получили доступ к ИИ-репетитору в электронном дневнике МЭШ. Он помогает готовиться к ЕГЭ по информатике и математике базового и профильного уровней.