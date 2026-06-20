Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о вспышке лихорадки денге в Шри-Ланке

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Роспотребнадзор взял под контроль сообщения о вспышке лихорадки денге в Шри-Ланке, следует из заявления пресс-службы ведомства.

Согласно последним данным, там с начала года было зафиксировано свыше 44 тысяч случаев заболевания, из которых 28 закончились летальным исходом.

"Особенно неблагополучная ситуация наблюдается в столице страны Коломбо. Специалисты Роспотребнадзора держат эти сообщения на контроле", – отметили в федеральной службе.

При этом в России риск распространения лихорадки отсутствует, заверили в Роспотребнадзоре, отметив, однако, что иногда регистрируются случаи завоза инфекции. В ведомстве напомнили, что в РФ используется высокочувствительная тест-система для диагностики заболевания.

"В пунктах пропуска через государственную границу продолжает функционировать система "Периметр", которая анализирует эпидемические риски в режиме онлайн", – пояснили в пресс-службе.

Лихорадка денге – это вирусное заболевание, распространенное в Юго-Восточной и Южной Азии, Африке, Океании и странах Карибского бассейна. Передается оно через укусы комаров. Основные симптомы включают высокую температуру, сильные головные боли, тошноту и рвоту, а также боли в спине, мышцах, суставах и характерную зудящую сыпь.

В середине апреля 2026 года стало известно, что в России создали рекомбинантную генно-инженерную вакцину против лихорадки денге. Медпрепарат разработали по обращению президента Республики Никарагуа Даниэля Ортеги.

В начале июня Минздрав выдал разрешение на проведение второй и третьей фазы клинического исследования данного лекарства. Испытание будет проводиться в двух медицинских центрах, расположенных в Москве и Ярославле.