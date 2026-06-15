Роспотребнадзор не допускает передачи опасных лихорадок внутри РФ

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Специалисты Роспотребнадзора не допускают распространения опасных лихорадок внутри России. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

Таким образом она ответила на вопрос, могут ли обитающие в РФ комары передавать опасные лихорадки.

"Мы не допускаем передачи опасных лихорадок внутри страны, которые для нас несвойственны", – ответила Попова, которую цитирует РИА Новости.

Она подтвердила, что некоторые насекомые действительно способны передавать людям различные лихорадки. В связи с этим глава Роспотребнадзора порекомендовала избегать укусов комаров любого вида вне зависимости от местонахождения.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал в России сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями. В ведомстве отметили, что в целом заболеваемость острыми кишечными инфекциями в стране находится на среднемноголетнем уровне, поэтому ситуация стабильна.

Роспотребнадзор подчеркнул, что контроль за ситуацией особенно важен в летнее время, когда дети находятся в лагерях. При выявлении инфекции в детских организованных коллективах необходимо как можно скорее провести ряд противоэпидемических мероприятий.