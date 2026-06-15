15 июня, 05:35Общество
Роспотребнадзор не допускает передачи опасных лихорадок внутри РФ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты Роспотребнадзора не допускают распространения опасных лихорадок внутри России. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.
Таким образом она ответила на вопрос, могут ли обитающие в РФ комары передавать опасные лихорадки.
"Мы не допускаем передачи опасных лихорадок внутри страны, которые для нас несвойственны", – ответила Попова, которую цитирует РИА Новости.
Она подтвердила, что некоторые насекомые действительно способны передавать людям различные лихорадки. В связи с этим глава Роспотребнадзора порекомендовала избегать укусов комаров любого вида вне зависимости от местонахождения.
Ранее Роспотребнадзор зафиксировал в России сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями. В ведомстве отметили, что в целом заболеваемость острыми кишечными инфекциями в стране находится на среднемноголетнем уровне, поэтому ситуация стабильна.
Роспотребнадзор подчеркнул, что контроль за ситуацией особенно важен в летнее время, когда дети находятся в лагерях. При выявлении инфекции в детских организованных коллективах необходимо как можно скорее провести ряд противоэпидемических мероприятий.
"Новости дня": Роспотребнадзор перечислил болезни, от которых нужно привиться каждому