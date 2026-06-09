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09 июня, 15:55

Общество

Подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями зафиксирован в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями зафиксирован в России. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в целом заболеваемость острыми кишечными инфекциями в стране находится на среднемноголетнем уровне, поэтому ситуация стабильна.

Роспотребнадзор подчеркнул, что контроль за ситуацией особенно важен в летнее время, когда дети находятся в лагерях. При выявлении инфекции в детских организованных коллективах необходимо как можно скорее провести ряд противоэпидемических мероприятий.

Для предотвращения распространения заболевания также необходимо проводить профилактику и вводить некоторые ограничения.

Что касается клещевых инфекций, рассказали в ведомстве, ситуация стабильна. В этом году после укусов клещей в медучреждения обращается столько же граждан, сколько и годами ранее. Это касается и случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС).

Ранее стало известно, что по итогам прошлого года в России вырос уровень заболеваемости гемофильной инфекцией и краснухой. Всего в 2025-м было зарегистрировано 35 747 998 случаев инфекционных и паразитарных болезней.

В Москве выросла заболеваемость корью, краснухой и ветрянкой

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