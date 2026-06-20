В ГД предложили создать на сайте Минздрава "красную кнопку" для жалоб пациентов

Фото: Москва 24/Анна Селина

Россиянам, столкнувшимся с проблемами при записи к врачу или получении льготных лекарств, необходимо иметь возможность оперативно сообщать об этом через "красную кнопку" на сайте Минздрава. Инициативу озвучил депутат Госдумы Юрий Григорьев в беседе с ТАСС.

Данная функция, по мнению парламентария, позволит людям напрямую сообщать о проблемах на федеральном уровне, не оставаясь один на один с трудностями. Минздрав, в свою очередь, сможет видеть реальную картину по всем субъектам.

В частности, обращения через "красную кнопку" поспособствуют более быстрому выявлению системных сбоев в здравоохранении конкретных регионов. Кроме того, данные пациентов будут формировать единую онлайн-карту на сайте министерства.

"И тогда в зависимости от ситуации смогут подсвечиваться различные проблемы. По принципу светофора: зеленым, если ситуация стабильна; желтым, если есть регулярные сбои; красным, если продолжительное время не могут получить талон или лекарство", – подытожил парламентарий.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в России поменяются правила оказания медицинской помощи на платной основе. Теперь договоры можно будет заключать дистанционно через сайт или мобильное приложение.

Помимо этого, медицинские организации при оказании платных услуг должны будут соблюдать установленные требования о передаче сведений в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.