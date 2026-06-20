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20 июня, 14:19

Происшествия

Кубанский бизнесмен похитил почти 275 тонн яблок на 18 млн рублей

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Кубанский бизнесмен похитил почти 275 тонн яблок на сумму свыше 18,3 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии.

Правоохранители выяснили, 43-летний предприниматель из Краснодарского края заключил договор на поставку яблок сорта "Джеромини" по цене 67 рублей за килограмм. Через несколько дней ему привезли 14 фур, в которых было 810 контейнеров с 274 тоннами фруктов. Получив товар, оптовик сразу же продал его, однако поставщику платить не намеревался, оставив всю вырученную сумму себе.

Спустя время было установлено, что из общего числа контейнеров удалось вернуть только 502. Оставшиеся 308 тары стоимостью более 2,1 миллиона рублей так и не были возвращены.

Теперь предприниматель должен дать показания следователям о местонахождении похищенной продукции, денег и пропавших боксов.

Ранее в столице задержали подозреваемого в крупной краже телефонов на сумму свыше 1,4 миллиона рублей. Об инциденте сообщил руководитель рекламной компании, который выявил кражу после инвентаризации. Выяснилось, что бывший работник склада забрал из сейфа 19 телефонов, продал их, а вырученные средства потратил на свои нужды.

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