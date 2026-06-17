В России с 1 сентября изменятся правила оказания платной медпомощи

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин​

С 1 сентября в России поменяются правила оказания медицинской помощи на платной основе, следует из документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Например, теперь можно будет дистанционно заключать договор об оказании медуслуг, если у исполнителя будет доступ к сайту или мобильному приложению. Помимо этого, медицинские организации при оказании платных услуг должны будут соблюдать установленные требования о передаче сведений в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

В содержание договора будут внесены изменения: при оказании анонимных услуг пациент получит возможность не указывать паспортные данные. Кроме того, в договоре теперь необходимо будет фиксировать сроки предоставления услуг – до этого требовалось прописывать только условия и сроки ожидания.

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" ранее выступили с инициативой включить фитнес-чекап в программу ОМС. Предполагалось, что эта мера позволит гражданам перед началом занятий в спортзале пройти необходимое обследование, а также получить информацию о рисках, связанных с ожирением и недостаточной физической активностью.

