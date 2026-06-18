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18 июня, 11:43

Происшествия

В Польше задержали подозреваемого в убийстве художника Скрепецкого

Фото: телеграм-канал "Картинная галерея Семёна Скрепецкого"

Польские силовики задержали подозреваемого в убийстве российского художника Семена Скрепецкого (настоящее имя – Роберт Кузовков. – Прим. ред.). Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск на своей странице в соцсети Х.

Как уточнил политик, операцию провели полицейские Люблинского воеводства и сотрудники Агентства внутренней безопасности. Также выяснилось, что подозреваемый имеет грузинский паспорт.

Туск подчеркнул, что в настоящее время спецслужбы активно работают над выявлением заказчика этого преступления.

О гибели россиянина в результате уличной стрельбы в польском городе Бяла-Подляска стало известно 15 июня. Однако в полиции не смогли предоставить информацию о причинах инцидента.

Спустя время погибшего удалось опознать. Тогда же журналисты писали, что предполагаемый стрелок был задержан около консульства Белоруссии. Предварительно уточнялось, он является белорусским гражданином.

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