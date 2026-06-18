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18 июня, 12:20

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Врач Изюмов: кроссворды не помогут при тренировке мозга в пожилом возрасте

Врач заявил о бесполезности кроссвордов для тренировки мозга в пожилом возрасте

Фото: 123RF.соm/jrivalta

Кроссворды не способствуют эффективной тренировке мозга у пожилых людей, поскольку для создания нейронных связей нужны новые знания. Об этом заявил заведующий отделением амбулаторной гериатрии РГНКЦ Пироговского университета, врач-гериатр Андрей Изюмов в беседе с News.ru.

По его словам, на сегодняшний день существует множество когнитивных упражнений и задач, объединенных одной идеей по стимулированию образования новых нейронных связей через приобретение новых знаний и навыков. Однако выполнение однотипных действий не приносит такого эффекта.

"Например, кроссворды – самая частая ошибка. Если вы всю жизнь их разгадываете, то ваш мозг стал в этом настоящим экспертом, и для него такая задача – уже не тренировка, а привычная работа. Эффект будет минимальный", – пояснил эксперт.

В то же время новое хобби, существенно отличающееся от привычного образа жизни, наоборот, приносит больше пользы, продолжил эксперт. В частности, если человек 20 лет работал инженером, ему можно обратить внимание на рисование, лепку, игру на гитаре или изучение иностранного языка.

В случае же если он раньше занимался гуманитарными науками, можно освоить технические навыки.

"Даже новое исполнение привычных дел может дать эффект. Идите в магазин незнакомой дорогой. Переставьте вилки и ложки в другой ящик на кухне. Попробуйте чистить зубы левой рукой, если вы правша. Если увлекаетесь садоводством – посадите что-то новое. Любите готовить – освойте еще один рецепт. Даже самые маленькие изменения заставляют мозг формировать новые нейронные связи", – заключил врач.

Ранее в Москве подвели годовые итоги программы по сохранению когнитивных навыков пожилых людей. За время работы проекта показатели внимания, памяти и мышления улучшились более чем у 90% участников.

Как уточняла заммэра Анастасия Ракова, соответствующая программа, адаптированная для людей старшего возраста, была запущена, поскольку мозгу, как и мышцам, в любом возрасте нужны регулярные тренировки. Она включает два специализированных курса – "Нейротренировки когнитивных навыков" и "Нейрокоррекция психоэмоционального состояния".

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