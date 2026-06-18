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18 июня, 11:55

Общество

Мишустин заявил, что Россия возвращается к фундаментальному советскому образованию

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Россия возвращается к столпам фундаментального советского образования, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий.

Он подчеркнул, что это образование "никто никогда не отменит и не заменит".

"Мы возвращаемся к тем столпам, которые заложили наши ученые, те, кто создавал великолепную школу образования", – добавил Мишустин.

Ранее заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин сообщил, что в настоящее время вопрос о сокращении или увеличении срока школьного обучения в стране не рассматривается.

Минпросвещения планирует продолжить совершенствование системы образования и федеральных государственных образовательных стандартов в рамках действующей 11‑летней модели обучения.

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