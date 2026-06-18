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18 июня, 15:18

Происшествия

В Иванове полиция задержала мужчину за приставания к женщинам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала в Иванове мужчину, который приставал к женщинам. Об этом заявила пресс-служба УМВД РФ по Ивановской области в соцсети "ВКонтакте".

Правоохранители обратили внимание на публикацию в Сети о мужчине, который в Октябрьском районе областного центра предпринимает действия сексуального характера в отношении случайных женщин.

В ведомстве уточнили, что были проведены оперативно-разыскные работы. В результате специалисты установили личность злоумышленника и задержали его. Сейчас фигурант передан в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что в Тюмени правоохранители разыскивают мужчину, который приставал к несовершеннолетней девушке в лифте. Инцидент произошел в одном из домов на улице Монтажников.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как на первом этаже девушка зашла в лифт, а за ней проследовал мужчина. После начала движения подъемника раздался крик подростка, девушка смогла выбежать на восьмом этаже. Злоумышленник через несколько минут вышел на первом этаже и скрылся.

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