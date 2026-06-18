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18 июня, 16:08

Происшествия

Вертолет Ми-8 эвакуировал туристку с перевала в Карачаево-Черкесии

Фото: МАХ/"МЧС Карачаево-Черкесии"

В Карачаево-Черкесии спасатели эвакуировали туристку, получившую травму ноги в Урупском районе. Об этом в МАХ сообщило МЧС России.

Для оказания помощи выдвинулась наземная группировка из 15 специалистов Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС. В сложных погодных условиях они прошли перевал Сосновый-Урупский и преодолели 15 километров до лагеря группы, расположенного на высоте 2 800 метров.

Женщину эвакуировали в Черкесск с помощью вертолета Ми-8 МЧС России и передали специалистам республиканского центра медицины катастроф. Уточняется, что туристическая группа из 4 человек была зарегистрирована в МЧС.

Ранее в Карачаево-Черкесии спасатели нашли группу незарегистрированных туристов, случайно подавшую сигнал о помощи с маршрута в районе пещер хребта Дженту. Трекер семьи из трех человек сработал на высоте 2 800 метров 17 июня. На поиски отправили 4 спасателей и 1 единицу техники. Медицинская помощь туристам не потребовалась.

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