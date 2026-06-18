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18 июня, 16:24

Транспорт

Аэропорт Жуковский снял ограничения на прием и выпуск самолетов

Фото: Агентство "Москва"

Аэропорт Жуковский снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В агентстве подчеркнули, что ограничения на полеты, которые действовали в авиагавани ранее, были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Тем временем аэропорт Внуково принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Данные меры связаны с массированной атакой БПЛА на столичный регион, которая началась утром в четверг, 18 июня. По последним данным, на подлете к Москве удалось уничтожить более 190 БПЛА.

В связи с этим авиакомпании "Россия", S7 и "Аэрофлот" скорректировали расписание некоторых рейсов. Межрегиональная транспортная прокуратура Москвы начала проверку.

130 рейсов обслужили в аэропорту Шереметьево 18 июня

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