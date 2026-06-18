Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

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Столичный аэропорт Внуково принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Ограничения связаны с массированной атакой БПЛА на столичный регион, которая началась утром 18 июня. По последним данным, на подлете к Москве удалось уничтожить более 190 БПЛА.

В связи с этим авиакомпании "Россия", S7 и "Аэрофлот" скорректировали расписание некоторых рейсов. После этого межрегиональная транспортная прокуратура Москвы начала проверку.

С задержкой или отменой рейсов столкнулись порядка 8 тысяч туристов, которые должны были вылететь из столицы или вернуться в нее. Пик кризиса пришелся на период с 05:00 до 10:00.

