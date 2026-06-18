Путин пообещал, что Казань обеспечит лучшие условия содержания переданным Лаосом слонам

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Владимир Путин пообещал, что в Казани обеспечат достойные условия содержания для двух слонов, подаренных властями Лаоса. Об этом российский президент заявил во время встречи с лаосским премьер-министром Сонсаем Сипхандоном на полях саммита РФ – АСЕАН.

Путин поблагодарил политика за такой подарок.

"Уверен, вы можете не сомневаться, они будут в самых лучших условиях содержаться, принесут много радости всем любителям животных, всем посетителям, будущим посетителям Казанского зоопарка", – сказал российский лидер.

Путин прибыл в Казань 17 июня в связи с проведением саммита Россия – АСЕАН, мероприятие продлится до 19 июня. В нем принимают участие представители Брунея, Малайзии, Вьетнама, Сингапура, Камбоджи, Индонезии, Мьянмы, Восточного Тимора, Лаоса, Филиппин и Таиланда.

