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18 июня, 17:49

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Метеоролог Кузнецова: воздух в Москве остается чистым благодаря погодным условиям

Метеоролог заявила, что воздух в Москве остается чистым благодаря погоде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Чистота воздуха в Москве поддерживается благоприятными погодными условиями. Об этом заявила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра, кандидат географических наук Ирина Кузнецова.

"Мы следим за траекториями переноса воздушных масс из района Капотня (МНПЗ) и за условиями переноса", – пояснила она.

В настоящее время, по словам метеоролога, в мегаполисе фиксируются благоприятные условия для рассеивания примесей. Это приводит к тому, что продукты горения поднимаются от земли в вышележащие слои атмосферы на высоту 150–200 метров, что значительно превышает уровень верхних этажей жилых зданий.

В результате концентрации загрязняющих веществ быстро уменьшаются в процессе их перемещения и не достигают приземного уровня, который находится на высоте около 150 метров над землей.

В свою очередь, данные автоматических станций экологического мониторинга свидетельствуют о том, что в Юго-Восточном административном округе Москвы и ближайших районах Подмосковья, включая Дзержинский, Железнодорожный, Люберцы и другие, уровень загрязнения не растет. По прогнозу синоптиков, в ближайшие два дня сохранится интенсивное рассеивание примесей и низкий уровень загрязнения.

Московский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке со стороны вражеских дронов в четверг, 18 июня. По предприятию ударили несколько беспилотников. В результате никто не пострадал, но инцидент спровоцировал пожар.

Спустя время возгорание удалось локализовать. Как уточнял Сергей Собянин, в настоящее время осуществляется тушение оставшегося очага.

Собянин: пожар на Московском НПЗ локализован

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