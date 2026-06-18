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18 июня, 16:31

Транспорт

В Подмосковье ужесточили штрафы за парковку на газонах

Фото: 123RF.com/csakisti

Мособлдума приняла изменения в Кодекс Московской области об административных правонарушениях, которые уточняют ответственность за парковку на газонах, территориях с зелеными насаждениями и возле контейнерных площадок. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

Согласно новым нормам, для должностных лиц штраф за размещение автомобиля на газонах и цветниках увеличен с 10–20 до 20–50 тысяч рублей, для юридических лиц – с 30–50 до 50–100 тысяч рублей. Для граждан размер штрафа остался прежним – от 3 до 5 тысяч рублей.

Также скорректированы правила ответственности за парковку возле контейнерных площадок. Теперь штраф будет грозить только в случае, если автомобиль стоит непосредственно перед местом накопления отходов и мешает проезду мусоровоза. Если машина припаркована в специально размеченном парковочном месте, наказание применяться не будет.

Кроме того, в регионе увеличены штрафы за стоянку грузового транспорта во дворах и на внутриквартальных территориях, вне случаев погрузки и разгрузки. Для должностных лиц они составят от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей. Для граждан санкции остаются на уровне 3–5 тысяч рублей.

Ранее в Москве запустили обновленный сайт проекта "Московский транспорт. Детям", где появилось больше информации о мероприятиях, персонажах и онлайн-играх. На платформе дети могут познакомиться с виртуальными героями, посмотреть видеоистории, расписание событий и даже поселить персонажей у себя дома с помощью дополненной реальности, а в ближайшее время добавится фотогалерея с прошедших мероприятий.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, сайт помогает юным пассажирам узнавать правила поведения в транспорте, делая поездки безопаснее и познавательнее. В 2025 году ресурсом воспользовались более 21 тысячи детей и взрослых.

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