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18 июня, 17:48

Технологии

Rockstar Games объявила о старте предзаказов на GTA VI 25 июня

Фото: Getty Images/LightRocket/SOPA Images/Mateusz Slodkowski

Предзаказ шестой части серии игр Grand Theft Auto (GTA) откроется 25 июня. Об этом на своем сайте сообщила американская компания Rockstar Games.

Вместе с этим компания представила официальную обложку GTA VI. Видеоигра выйдет на платформах PS5 и Хbox Series X/S.

Пользователи игровых платформ уже могут добавить проект в списки желаемого в PlayStation Store и Microsoft Store, чтобы получить автоматическое уведомление в момент открытия продаж.

Пятая часть GTA вышла 12 лет назад. Она занимает второе место в мире по объему продаж среди видеоигр – реализовано свыше 185 миллионов копий. Превосходит ее только Minecraft с тиражом более 300 миллионов экземпляров.

Ранее компания CD Projekt объявила о создании третьего крупного дополнения для игры "Ведьмак 3: Дикая Охота". Оно получило название "Баллады прошлого". Выход запланирован на 2027 год на платформах ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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