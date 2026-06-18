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18 июня, 17:00

Происшествия

Кипр выдал России обвиняемого в неуплате налогов на 2,6 млрд рублей

Фото: mvdmedia.ru

Кипр выдал России обвиняемого в неуплате налогов на сумму 2,6 миллиарда рублей, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Следствие установило, что в 2015–2019 годах фигурант дела являлся руководителем двух коммерческих организаций. При этом он направлял в налоговые органы декларации с фальсифицированными данными о договорах подряда, заключенных с подконтрольными юрлицами.

Согласно документам, данные организации якобы поставили коммерсанту стройматериалы и провели строительно-монтажные работы. В итоге ущерб составил около 2,6 миллиарда рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов", однако злоумышленник смог скрыться за границей. В результате сотрудничества российских полицейских с зарубежными партнерами по линии Интерпола удалось задержать разыскиваемого на Кипре. Позже компетентные органы приняли решение о его выдаче.

Волк отметила, что мужчину передали российским правоохранителям в аэропорту Ларнаки. Злоумышленник был в сопровождении НЦБ Интерпола, а также МВД и ФСИН России. Его доставят в Москву.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, был задержан 71-летний гражданин России Вячеслав Михайлов. Он подозревается в нанесении тяжкого вреда здоровью местного пожилого жителя в ходе дорожного конфликта.

По информации полиции, инцидент произошел на парковке возле магазина "Матрешка" в городе Санни-Айлс-Бич. Согласно материалам дела, подозреваемый несколько раз толкнул потерпевшего и допустил в его адрес антисемитские высказывания.

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