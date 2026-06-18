Минстрой РФ: максимальная ставка по "Семейной ипотеке" может составить 10 или 12%

18 июня, 18:06Экономика
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После изменения параметров максимальная ставка по "Семейной ипотеке" для семей с одним ребенком может составить 10 или 12%, сообщил РИА Новости министр строительства РФ Ирек Файзуллин.
По словам главы Минстроя, окончательное решение о дифференциации ставок планируется принять в пятницу, 19 июня. При этом ведомство хочет, чтобы ставка была меньше, добавил он.
Для семей с двумя детьми ставка будет ниже, а для семей с тремя и более – еще меньше.
Как ранее сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, правила программы "Семейная ипотека" изменятся с 1 июля. Они будут направлены на стимулирование рождаемости.
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